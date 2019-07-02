Аферист из Новосибирска взял с воронежской спортивной структуры 2,6 млн за «виртуальные» ангары

СЕГОДНЯ 12:37 2019-07-02T12:37:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Воронежские полицейские пресекли мошенничество на сумму 2,6 млн рублей. 33-летний житель Новосибирской области нагрел спортивную организацию: будучи руководителем компании, заключил договор на поставку комплектов каркасно-тентовых ангаров на сумму 8,8 млн рублей. И взял аванс 2,6 млн рублей. Правда, его фирма была только на бумаге, никакой финансово-хозяйственной деятельности не вела. Аферист деньги потратил, а ангары поставлять и не собирался.

Центральный суд Воронежа избрал для подозреваемого меру пресечения в виде залога в 800 тысяч рублей. За мошенничество мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU