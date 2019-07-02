2019-07-02T12:37:55+03:00
Происшествия

Аферист из Новосибирска взял с воронежской спортивной структуры 2,6 млн за «виртуальные» ангары

Мошенника поймали
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Воронежские полицейские пресекли мошенничество на сумму 2,6 млн рублей. 33-летний житель Новосибирской области нагрел спортивную организацию: будучи руководителем компании, заключил договор на поставку комплектов каркасно-тентовых ангаров на сумму 8,8 млн рублей. И взял аванс 2,6 млн рублей. Правда, его фирма была только на бумаге, никакой финансово-хозяйственной деятельности не вела. Аферист деньги потратил, а ангары поставлять и не собирался.

Центральный суд Воронежа избрал для подозреваемого меру пресечения в виде залога в 800 тысяч рублей. За мошенничество мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежская область - на пороге цифровизации
Военно-воздушная академия выпустила рекордное количество молодых офицеров
Жительница Воронежа захотела в отпуск и перечислила 15 тыс за путевку мошенникам
Качество жизни на селе улучшится
Воронежцы очертили кольцо вони на Машмете
В Воронеже встретятся российские и германские историки
Врачи скорой помощи в Воронеже получат планшеты, чтобы следить за здоровьем пациентов
В Воронежской области на ремонт дорог в этом году потратят 4,5 миллиарда рублей
В воронежском спорткомплексе "Энергия" установят скалодромы на 45 млн рублей
В этом году 1000 магистров-выпускников ВГУ пройдут колонной по Воронежу
Житель Воронежской области получил 4 года колонии за сорванные у дома кусты конопли
Житель Воронежской области четыре раза пытался расплатиться фальшивой пятитысячной купюрой
Россияне рассказали о желаемом уровне дохода на пенсии
Воронеж станет побратимом Гомеля
Житель Воронежской области угодил в отстойник с битумом
В Воронеже автомобилист сбил пешехода и скрылся с места ДТП
«Ночь в Дивногорье» посетили 1000 воронежцев
В аварии в Воронежской области пострадали семь человек
В Воронежской области легковушка врезалась в фонарный столб: трое погибли
Девятый Платоновфест посетили около 140 тысяч воронежцев
В Воронеже сквер "У озера" превратят в парк российско-китайской дружбы
Воронежская гимнастка выиграла два золота на Европейских играх
В Воронеже пропал 83-летний мужчина
В Воронеже полицейские поймали серийного грабителя салонов сотовой связи
Один из источников вони в Воронеже нашли и почистили
В Воронеже гражданская жена воткнула мужу нож в живот
В Воронеже организатор банды, своровавшей материнский капитал на 3 миллиона, сбежал в Мексику