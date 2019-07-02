«Ночь в Дивногорье» посетили 1000 воронежцев
Акция прошла в 11-й раз
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В ночь с 29 на 30 июня в 11-й раз прошла культурная акция «Ночь в Дивногорье». В этот раз музей-заповедник посетили около тысячи человек.
С детворой занимались аниматоры, взрослым показали постановку «Деревня». После спектакля посетителей ждал пещерный комплекс в Больших Дивах: лестницу освещал свет факелов, а внутри пространство и коридоры пещеры украшали горящие свечи. Атмосферу создавала духовная музыка - запись песнопений монастыря, на территории которого находится один из старейших пещерных храмовых комплексов.
ИСТОЧНИК KP.RU