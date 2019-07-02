В аварии в Воронежской области пострадали семь человек

СЕГОДНЯ 10:08 2019-07-02T10:08:51+03:00

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Поздним вечером 1 июля авария с большим количеством пострадавших произошла в Ольховатском районе. Около 23.30 на 242-м километре автодороги «Белгород - Павловск» ВАЗ-21063, которым управлял 23-летний водитель, совершая обгон, выехал на встречку и врезался в ВАЗ-21053, который вел 30-летний мужчина.

В аварии погиб 17-летний пассажир «шестерки». Среди пострадавших водитель и пассажиры «пятерки» - 28-летняя женщина с двумя детьми, мальчиками 4- и 6 лет, а также две 16-летние пассажирки автомобиля ВАЗ-21063. Всех отправили в больницу.

Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU