В аварии в Воронежской области пострадали семь человек
ДТП произошло в Ольховатском районе
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Поздним вечером 1 июля авария с большим количеством пострадавших произошла в Ольховатском районе. Около 23.30 на 242-м километре автодороги «Белгород - Павловск» ВАЗ-21063, которым управлял 23-летний водитель, совершая обгон, выехал на встречку и врезался в ВАЗ-21053, который вел 30-летний мужчина.
В аварии погиб 17-летний пассажир «шестерки». Среди пострадавших водитель и пассажиры «пятерки» - 28-летняя женщина с двумя детьми, мальчиками 4- и 6 лет, а также две 16-летние пассажирки автомобиля ВАЗ-21063. Всех отправили в больницу.
Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU