Девятый Платоновфест посетили около 140 тысяч воронежцев

СЕГОДНЯ 09:04 2019-07-02T09:04:15+03:00

Социологи провели опросы горожан и пришли к выводу, что узнаваемость и посещаемость форума растет год от года

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Социологи провели опросы воронежцев по теме прошедшего Платоновского фестиваля, первые результаты исследований показали, что узнаваемость и посещаемость форума искусств растет. В частности, об этом говорит телефонный опрос, который провел среди воронежцев институт общественного мнения «Квалитас». В нем приняли участие 609 человек старше 18 лет.

66 процентов опрошенных заявили, что считают Платоновфест гордостью Воронежской области, что он поднимает культурную жизнь региона и его надо беречь и развивать дальше.

- Для Воронежа, по мнению горожан, фестиваль - это огромная удача, если не сказать чудо. И хотелось бы, чтобы это чудо из года в год повторялось снова и снова, - отмечают в «Квалитасе».

Согласно опросу, в 2019-м году фестиваль посетили 14% воронежцев. Учитывая, что столица Черноземья миллионный город, то получается, что с фестивалем в той или иной мере соприкоснулись около 140 000 жителей Воронежа.

ИСТОЧНИК KP.RU