В Воронеже сквер "У озера" превратят в парк российско-китайской дружбы

СЕГОДНЯ 08:17 2019-07-02T10:31:01+03:00

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В Воронеже появится парк российско-китайской дружбы. Об этом на совещании в мэрии объявила руководитель управления по работе с административными органами и структурами гражданского общества Елена Гудкова. Работа ведется в рамках программы побратимских отношений Воронежа и Чунцина. Переговоры об участии китайской стороны в реконструкции одного из парков столицы Черноземья велись с 2013 года. Осенью 2018-го китайской делегации предложили рассмотреть несколько зеленых зон, в том числе, сквер «У озера», парки «Южный», «Дельфин», «Старый Крым». Китайские ландшафтные дизайнеры выбрали сквер «У озера» на Минской. Обустроят его за счет побратима.

фото мэрии Воронежа.

Напомним, у Воронежа кроме Чунцина есть еще побратимы - Брно (Чехия), земельный округ Везермарш (ФРГ), Шарлотт (США), Сливен (Болгария), Леон (Испания). В ближайшее время побратимом станет и белорусский Гомель - сейчас там находится воронежская делегация во главе с мэром для подписания соглашений.

ИСТОЧНИК KP.RU