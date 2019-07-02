2019-07-02T10:31:01+03:00
Общество

В Воронеже сквер "У озера" превратят в парк российско-китайской дружбы

А в ближайшее время мэрия установит побратимские контакты и с белорусским Гомелем
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В Воронеже появится парк российско-китайской дружбы. Об этом на совещании в мэрии объявила руководитель управления по работе с административными органами и структурами гражданского общества Елена Гудкова. Работа ведется в рамках программы побратимских отношений Воронежа и Чунцина. Переговоры об участии китайской стороны в реконструкции одного из парков столицы Черноземья велись с 2013 года. Осенью 2018-го китайской делегации предложили рассмотреть несколько зеленых зон, в том числе, сквер «У озера», парки «Южный», «Дельфин», «Старый Крым». Китайские ландшафтные дизайнеры выбрали сквер «У озера» на Минской. Обустроят его за счет побратима.

фото мэрии Воронежа.

фото мэрии Воронежа.

Напомним, у Воронежа кроме Чунцина есть еще побратимы - Брно (Чехия), земельный округ Везермарш (ФРГ), Шарлотт (США), Сливен (Болгария), Леон (Испания). В ближайшее время побратимом станет и белорусский Гомель - сейчас там находится воронежская делегация во главе с мэром для подписания соглашений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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