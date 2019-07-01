В Воронеже пропал 83-летний мужчина
Волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» сообщили о пропаже 83-летнего Николая Лобова. Пожилой мужчина вышел около 10 часов 1 июля из своего дома № 32 на Ленинском проспекте и до сих пор не вернулся. И вроде пока не было бы особой причины беспокоиться, если бы не одно обстоятельство: мужчина полностью дезориентирован. То есть, скорее всего, не может найти дорогу домой.
Приметы Николая Лобова: рост 180 сантиметров, среднего телосложения. Был одет в синие трико с белыми лампасами по бокам, майку защитного цвета, обут в сланцы.
Всех, кто что-либо знает о том, где находится пенсионер, просят позвонить по телефонам 8-960-131-97-08, 112 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU