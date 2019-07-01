В Воронеже пропал 83-летний мужчина

СЕГОДНЯ 19:30 2019-07-01T19:30:16+03:00

Николай Лобов вышел из дома с утра и еще не вернулся. Фото: поисково-спасательный отряд "Черноземье", ВКонтакте.

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Волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» сообщили о пропаже 83-летнего Николая Лобова. Пожилой мужчина вышел около 10 часов 1 июля из своего дома № 32 на Ленинском проспекте и до сих пор не вернулся. И вроде пока не было бы особой причины беспокоиться, если бы не одно обстоятельство: мужчина полностью дезориентирован. То есть, скорее всего, не может найти дорогу домой.

Приметы Николая Лобова: рост 180 сантиметров, среднего телосложения. Был одет в синие трико с белыми лампасами по бокам, майку защитного цвета, обут в сланцы.

Всех, кто что-либо знает о том, где находится пенсионер, просят позвонить по телефонам 8-960-131-97-08, 112 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU