2019-07-01T19:30:16+03:00
Общество

В Воронеже пропал 83-летний мужчина

Поисковики сообщают, что мужчина полностью дезориентирован
Юрий КОЗЛОВ
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Николай Лобов вышел из дома с утра и еще не вернулся.Николай Лобов вышел из дома с утра и еще не вернулся.Фото: поисково-спасательный отряд "Черноземье", ВКонтакте.
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Волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» сообщили о пропаже 83-летнего Николая Лобова. Пожилой мужчина вышел около 10 часов 1 июля из своего дома № 32 на Ленинском проспекте и до сих пор не вернулся. И вроде пока не было бы особой причины беспокоиться, если бы не одно обстоятельство: мужчина полностью дезориентирован. То есть, скорее всего, не может найти дорогу домой.

Приметы Николая Лобова: рост 180 сантиметров, среднего телосложения. Был одет в синие трико с белыми лампасами по бокам, майку защитного цвета, обут в сланцы.

Всех, кто что-либо знает о том, где находится пенсионер, просят позвонить по телефонам 8-960-131-97-08, 112 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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