Один из источников вони в Воронеже нашли и почистили

СЕГОДНЯ 18:18 2019-07-01T18:21:02+03:00

Может быть, проблему иловых карт решат хотя бы к зиме? Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

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В правительстве области рассказали о работе межведомственной комиссии, занимающейся борьбой с источником жуткой вони в Воронеже. По всей видимости, запах исходит с Левобережных очистных сооружений. В региональном департаменте природных ресурсов и экологии уверены, что одним из источников вони является заполненная аварийная иловая карта с плохо очищенными сточными водами площадью 2 тысячи квадратных метров.

В этой иловой карте из-за ее небольшой глубины сточные воды хорошо прогревались, от чего и исходил жуткий запах. Жидкость на ее поверхности «цвела». Сейчас карту очистили, образовавшийся на дне осадок собрали и отправили на захоронение на мусорный полигон.

Также выяснили, что не работала система биологической очистки канализации, завозимой на аварийную карту. Сейчас с Правобережных очистных сооружений на Левобережные завезли 600 кубических метров активного ила. Пусть не сразу, но это должно дать эффект. Получится это или нет, увидим. Точнее, почувствуем.

ИСТОЧНИК KP.RU