В Воронеже гражданская жена воткнула мужу нож в живот

СЕГОДНЯ 17:52 2019-07-01T17:55:02+03:00

Женщине грозит до десяти лет тюрьмы. Фото: из архива «КП»

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В субботу, 29 июня, в 14.15 в квартире многоэтажки на Ленинском проспекте поссорились 49-летняя гражданская женщина и ее 51-летний гражданский муж. Сожительница, недолго думая, воткнула ему нож в живот. Женщину задержали. В отделе полиции она призналась, что ругань с мужем началась после изрядного количества выпитого алкоголя.

Мужчину отвезли в больницу. Собственно, врачи и сообщили полицейским о пациенте с явно «криминальным» ранением. Ранение оказалось тяжелым.

- Нож, одежду и другие вещественные доказательства изъяли, - сообщили в региональном ГУ МВД. - Сотрудники отдела по расследованию преступлений на территории Железнодорожного района возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (до десяти лет лишения свободы).

ИСТОЧНИК KP.RU