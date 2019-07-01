2019-07-01T17:29:33+03:00
Происшествия

В Воронеже организатор банды, своровавшей материнский капитал на 3 миллиона, сбежал в Мексику

Трех других аферистов задержали
Юрий КОЗЛОВ
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Мошенники, решившие нажиться на материнском капитале, могут сесть на десять лет.Мошенники, решившие нажиться на материнском капитале, могут сесть на десять лет.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
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В Воронеже разоблачили преступную группу, орудовавшую в самом центре города – в офисе, расположенном в доме № 6 на проспекте Революции. Аферисты, действовавшие от имени двух организаций – ООО «Триумф-В» и КПК «Ваш капитал», предлагали свои услуги по обналичиванию материнского капитала. Они заключали с женщинами договор целевого займа на строительство жилья, на сумму, которая им причиталась от государства. При этом после зачисления денег на счета молодые матери сразу снимали их и отдавали «специалистам по обналу». Одновременно женщины покупали земельный участок для строительства у тех же коммерсантов. Комплект документов, содержащий, в том числе и эти два договора, подавали в Пенсионный фонд с заявлением на направлении материнского капитала на погашение кредита.

После того, как сотрудники пенсионного фонда перечисляли деньги, у женщин вычитали стоимость участка (180 - 200 тысяч рублей) и за услуги организации (70 тысяч). В итоге молодые матери получали по 50 или максимум 200 тысяч на руки, что в любом случае меньше половины общей суммы маткапитала, который сейчас составляет 453 тысячи рублей. И еще никому ненужный участок земли в лесу Нижегородской области либо в Эртильском районе Воронежской области, непригодный для строительства. Его реальная стоимость не превышала пяти - десяти тысяч. Всего добыча аферистов составила более трех миллионов рублей.

Поймать удалось учредителя фирм (одного из организаторов преступлений), их директора и менеджера. Каждого из них подозревают в 14 преступлениях по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере». Аферистам грозит до десяти лет тюрьмы со штрафом до миллиона рублей.

Такая же кара ждет и четвертого участника банды. Если поймают. Мужчина, являющийся вторым организатором преступной схемы, по данным полицейских, сбежал в Мексику.

- Вместе с уголовным делом в Центральный районный суд Воронежа направят иск прокуратуры области о возмещении вреда, причиненного аферистами государству. На имущество фирм наложили арест. В доход государства могут быть обращены два дорогих объекта недвижимости в Туапсинском районе Краснодарского края и автомобиль, - рассказали в прокуратуре Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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