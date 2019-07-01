2019-07-01T19:10:15+03:00
Происшествия

В Воронежской области инспекторы ГИБДД пытались разбогатеть, придумав ДТП

Для этого они сговорились с двумя знакомыми об инсценировке аварии
Юрий КОЗЛОВ
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Махинацию инспекторов ГИБДД и их знакомых раскрыли вовремя.Махинацию инспекторов ГИБДД и их знакомых раскрыли вовремя.Фото: из архива «КП»
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Сотрудники прокуратуры Аннинского района раскрыли махинации с выплатами страховки по ДТП.

По данным прокуратуры, 4 мая в единую диспетчерскую службу сообщили об аварии, в которую попали две машины в поселке Анна. Информацию направили в местный отдел полиции. На указанное место выехали инспекторы ГИБДД. Однако документы по аварии должным образом оформлены не были. К тому же оба автомобиля, попавшие в ДТП, не были застрахованы.

Впрочем, это быстро исправили. В течение двух недель после сообщения об аварии эти машины были застрахованы, и одна из них была продана племяннику виновника ДТП. Этот гражданин и его дядя, как выяснили в прокуратуре, просто сговорились с двумя инспекторами ГИБДД. Все четверо решили инсценировать аварию, а потом поделить между собою 172 тысячи рублей, полагающиеся в качестве страховой выплаты. Однако деньги им получить не удалось, так как махинацию вовремя разоблачили.

- Материалы прокурорской проверки направили в следственные органы, - рассказали в прокуратуре Аннинского района. - На их основании сотрудники местного отдела СУ СК возбудили уголовные дела. Два сотрудника ГИБДД будут отвечать перед судом по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159.5 УК РФ «Покушение на мошенничество в сфере страхования с использованием служебного положения» и ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». А действия их гражданских подельников попали под ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159.5 УК РФ (покушение на мошенничество в сфере страхования группой лиц по предварительному сговору).

- Факт мошенничества выявлен руководством ОМВД России по Аннинскому району во взаимодействии с сотрудниками собственной безопасности главка регионального МВД и районной прокуратурой. Идет служебная проверка, полицейские отстранены от исполнения служебных обязанностей.В случае,если их вина будет установлена, они будут уволены, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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