2019-07-01T16:13:22+03:00
Общество

Четверть каруселей в Воронежской области опасны для детей

А батуты и вовсе никто не проверяет
Татьяна МИСТЮКОВА
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В Воронежской области 44 аттракционов эксплуатировались с нарушениями.В Воронежской области 44 аттракционов эксплуатировались с нарушениями.Фото: Алексей ФОКИН
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Всего в Воронежской области 198 аттракционных установок, из которых 85 находятся в Воронеже и 113 в 11 районах области. Такие данные сегодня привел на планерке в правительстве области руководитель регионального управления гостехнадзора Николай Феоктистов.

С 14 мая по 4 июня возглавляемое им ведомство провело рейд по каруселям под названием «Безопасный аттракцион».

- Проверили 169 аттракционов, из которых 44 в Воронеже и шести районах области эксплуатировались с нарушениями. В их числе: неисправность ремней безопасности, отсутствие информации для посетителей, информационных журналов ежедневного контроля исправности аттракционов. В то же время парки «Арена» в Воронеже и муниципальные парки в Лисках и Верхней Хаве не вызвали нареканий, - отметил Николай Феоктистов.

По его словам, нарушения возникли из-за высокого износа установок, низкого уровня обслуживающего персонала и в целом безответственности владельцев каруселей.

В итоге проверки гостехнадзор выдал бизнесменам восемь предписаний об устранении нарушений.

А вот привлечь к реальной ответственности владельцев каруселей можно лишь после того, как «железки» кого-то покалечат. Дело в том, что по сей день на федеральном уровне не сформирована законодательная база, которая позволит тому же гостехнадзору закрывать опасные аттракционы. Иными словами, даже если карусели находится в плохом состоянии, их владельцам ничего за это не грозит. Кроме того, гостехнадзор не имеет право проверять карусели, расположенные в торговых центрах.

С надувными аттракционами – батутами – ситуация еще интереснее: их могут проверить лишь сотрудники УК, ТСЖ или администраций районов, на территории которых находятся парки.

Такая ситуация вызвала у губернатора неподдельный гнев: он рассказал, что недавно посмотрел по России-1 репортаж про батуты, в котором дети улетали с надувных конструкций на асфальт:

- Давайте организуем комиссию из числа общественников и в течение недели начнем проверки батутов по области.

К счастью, в Воронежской области в этом году от каруселей еще не пострадал ни один ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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