2019-07-01T15:37:34+03:00
Общество

Накануне Дня семьи, любви и верности в Воронеже поженятся около 300 пар молодоженов

А в первые выходные после праздника зарегистрируют свои отношения даже больше людей
Олег ИВАНОВ
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Что может быть романтичнее, чем пожениться в День семьи, любви и верности? Этот праздник отмечают 8 июля - он посвящен князю Петру и его жене Февронии, к которым издревле обращались супруги с молитвами о семейном счастье.

Вот только в этом году 8 июля выпадает на понедельник, то есть выходной день в отделах ЗАГС. Однако находчивые воронежцы не расстроились: накануне праздника, 5 и 6 июля, планируют зарегистрировать брак 300 пар молодоженов. 194 пары – непосредственно в Воронеже и еще106 пар – в районах области.

В первые выходные после Дня памяти Петра и Февронии в Воронежской области поженятся чуть больше молодоженов – 359 пар: 124 – в районах и 235 – в Воронеже. Не испугало будущих новобрачных даже число «13». Так, 12 июля брак зарегистрируют 195 пар, а 13 июля – 164 пары.

- Напоминаем, что в Воронеже пройдет праздник на территории Центрального парка культуры и отдыха 5 июля. С 11 часов начнут работу выставки декоративно-прикладного творчества, пройдут мастер-классы, квесты и конкурсы. В 16.00 в Зеленом театре начнется торжественная церемония награждения, на которой будут чествовать 25 супружеских пар. Они получат специальные поздравительные адреса губернатора, благодарственные письма Главы Воронежской Митрополии, 13 пар - медали «За любовь и верность», - сообщили в пресс-службе управления ЗАГС Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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