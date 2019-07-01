2019-07-01T15:35:09+03:00
Спорт

Дети до 12 лет смогут посмотреть матчи воронежского «Факела» бесплатно

Правда, их должны сопровождать родители
Юрий КОЗЛОВ
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Обычно маленьким детям дают шанс немного порезвиться на главном футбольном поле Воронежа.Обычно маленьким детям дают шанс немного порезвиться на главном футбольном поле Воронежа.Фото: с сайта ФК "Факел"
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В сезоне 2019-2020 годов руководители клуба «Факел» приняли решение пускать самых юных болельщиков – до 12 лет – на домашние матчи команды бесплатно. Правда, только в сопровождении родителей. Бесплатные билеты для детей можно купить в кассах Центрального стадиона профсоюзов, предъявив оригинал свидетельства о рождении ребенка.

Юным любителям футбола обычно дают шанс в перерыве побить пенальти Бобру или даже профессиональному игроку (победители получают призы). Правда, сохранится ли такая традиция в новом сезоне, пока непонятно.

Напомним, в будущем сезоне билеты на Восточную трибуну будут стоить 180 рублей, на Центральную – от 200 до 250 рублей. Ну, а тем, кто рискнет находиться рядом с фанатами хозяев или гостей (то бишь на «Севере» и «Юге») придется раскошелиться на сумму от 100 до 130 рублей.

Для владельцев абонементов просмотр всех домашних матчей «Факела» в первенстве ФНЛ и Кубке на Центральной трибуне обойдется в 3000 или 3800 (в зависимости от сектора), на Восточную - -2700 рублей.

Справки можно получить по телефону: (473) 272-71-47.

ИСТОЧНИК KP.RU

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