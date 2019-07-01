2019-07-01T15:43:25+03:00
Происшествия

В Воронеже возбудили уголовное дело по факту гибели пешехода под колесами ПАЗа

Авария произошла на Ленинском проспекте 26 июня
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Через мгновение мужчина попадет под маршрутку.Через мгновение мужчина попадет под маршрутку.Фото: кадр с видео
Изменить размер текста:

Следственная часть по расследованию ДТП главного следственного управления ГУ МВД по Воронежской области возбудила уголовное дело по факту смертельного ДТП, произошедшего 26 июня на Ленинском проспекте. Напомним, около 9 часов утра под колеса маршрутного автобуса ПАЗ попал 60-летний пешеход, переходивший дорогу по «зебре».

Момент ДТП зафиксировал видеорегистратор соседней машины. На записи видно, что маршрутка сносит мужчину на полном ходу, отбросив тело на несколько метров. Несчастный скончался на месте.

- В настоящее время следователями назначено ряд судебных экспертиз, проводятся иные следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы, установление всех обстоятельств случившегося, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - За совершение данного преступления, законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Момент ДТП на улице Минской: маршрутка сбивает пенсионера.Автомобильное сообщество г.Воронежа https://vk.com/vrndtp ДТП в Воронеже и Воронежской области за последние сутки 2019. Фото и видео аварий в городе и на трассах Воронежа

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронежской области инспекторы ГИБДД пытались разбогатеть, придумав ДТП
Четверть каруселей в Воронежской области опасны для детей
Накануне Дня семьи, любви и верности в Воронеже поженятся около 300 пар молодоженов
Дети до 12 лет смогут посмотреть матчи воронежского «Факела» бесплатно
Воронежский губернатор распорядился завершить ремонт Северного моста раньше срока
В Воронеже товаровед магазина отдал мошеннику 47 тысяч за обещание сделать рекламу
В Воронеже сотрудники коллекторских агентств незаконно имели доступ к информации
В Воронеже к концу первой недели июля установится идеальная летняя погода
Сергей Корчевников официально возглавил департамент предпринимательства и торговли Воронежской области
Воронежский театр кукол ждет капитальный ремонт
В Воронежской области мужчина зарезал соседа
Первый заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк Александр Ведяхин встретился с губернатором Воронежской области Александром Гусевым
Воронежец, открывший ночью стрельбу в супермаркете, сдался полиции
На воронежской трассе сразу три машины переехали пешехода
Из-за аварии на Северном мосту район улицы Остужева в Воронеже встал в пробке
В Воронеже ожидается запредельный рост тарифов
В июле в Воронежской области пожароопасность будет выше обычного
В Воронеже ужесточили контроль за утилизацией жидких отходов