В Воронеже возбудили уголовное дело по факту гибели пешехода под колесами ПАЗа

СЕГОДНЯ 15:11 2019-07-01T15:43:25+03:00

Через мгновение мужчина попадет под маршрутку. Фото: кадр с видео

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Следственная часть по расследованию ДТП главного следственного управления ГУ МВД по Воронежской области возбудила уголовное дело по факту смертельного ДТП, произошедшего 26 июня на Ленинском проспекте. Напомним, около 9 часов утра под колеса маршрутного автобуса ПАЗ попал 60-летний пешеход, переходивший дорогу по «зебре».

Момент ДТП зафиксировал видеорегистратор соседней машины. На записи видно, что маршрутка сносит мужчину на полном ходу, отбросив тело на несколько метров. Несчастный скончался на месте.

- В настоящее время следователями назначено ряд судебных экспертиз, проводятся иные следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы, установление всех обстоятельств случившегося, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - За совершение данного преступления, законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU