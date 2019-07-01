2019-07-01T13:32:21+03:00
Общество

В Воронеже сотрудники коллекторских агентств незаконно имели доступ к информации

Это и другие нарушения обнаружила прокуратура
Елена ФЕДЯШЕВА
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Прокуратура Коминтерновского района провела проверку соблюдения закона о защите прав и интересов физических лиц при работе коллекторских агентств. И выявила несколько грубых нарушений. Так, организации не брали со своих сотрудников при приеме на работу справки о наличии или отсутствии судимостей, не велась регистрация исходящей документации, направляемой в ходе осуществления деятельности по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности; у работников не отбирались расписки об ознакомлении с положениями закона и об обязанности соблюдать конфиденциальность информации.

А в одной конторе, установлен факт незаконного получения доступа к информации о должниках работником организации, не включенным в список сотрудников, имеющих доступ к такой информации.

Прокуратура района внесла представления руководителям коллекторских организаций об устранении нарушений закона и привлечении виновных лиц к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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