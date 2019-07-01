В Воронеже к концу первой недели июля установится идеальная летняя погода

СЕГОДНЯ 13:30 2019-07-01T14:15:34+03:00

По температуре погода будет просто классная, испортить ее может только дождь. Фото: Иван МАКЕЕВ

Температура будет держаться в районе 22-24 градусов. а вот в ближайшие дни высока вероятность гроз

Изменить размер текста: A A

Синоптики рассказали о прогнозе погоды на ближайшую рабочую неделю. После холода выходных воронежцам снова нужно приготовиться к жаре.

- На данный момент наша область находится во власти атмосферного фронта, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – На севере стоит циклон, который и принес холод на минувших выходных. На юге, в районе Черного моря, напротив, жара и антициклон. Во вторник и среду будет ощутимо его влияние. В результате снова будет жарко – в районе 28-29 градусов, могут пройти дожди с грозами. А к выходным, напротив, начнет сказываться влияние циклона, Впрочем, такого холода, как в конце июня, не будет. Температура будет держаться в районе 22-24 градусов, высока вероятность дождя.

Во вторник, 2 июля, ночью метеорологи прогнозируют смену северо-западного ветра на западный и +16 градусов. Будет пасмурно, возможен дождь. Солнце будет скрываться за тучами и днем. Будет жарко - +29 градусов, велика вероятность грозы.

В среду, 3 июля, также будет пасмурно, но дождь вряд ли пойдет, будет +15 градусов. Днем при переменной облачности обещают жару – до +28, высока вероятность грозы.

В четверг, 4 июля, опять подует северо-западный ветер. Ночью будет пасмурно, похолодает до +13. Днем солнце будет выглядывать из-за туч, температура будет практически идеальной для лета - +24.

В пятницу, 5 июля, ночью снова будет пасмурно при +12 градусах. Днем то будет светить солнце, то его будут заслонять тучи, при этом вероятен дождь. Будет прохладно - +22 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU