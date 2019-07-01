2019-07-01T13:35:45+03:00
Общество

Сергей Корчевников официально возглавил департамент предпринимательства и торговли Воронежской области

Хотя разговоры о назначении экс-главы управы Ленинского района ходили давно
Татьяна МИСТЮКОВАЯков СТРОГОВ
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Сергей Корчевников.Сергей Корчевников.Фото: с сайта мэрии Воронежа.
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В понедельник, 1 июля, на планерке в правительстве области губернатор Александр Гусев представил нового руководителя департамента предпринимательства и торговли Воронежской области Сергея Корчевникова. До последнего времени Сергей Викторович возглавлял управу Ленинского района, теперь ею будет руководить его бывший первый заместитель Виталий Поздняков.

Разговоры о переходе Корчевникова в областное правительство ходили уже довольно давно. И вот, наконец, официальное подтверждение.

Еще до работы в мэрии Сергей Корчевников служил в органах наркоконтроля. Опыт работы в силовых структурах, возможно, поможет навести порядок в сфере торговли. С другой стороны, в излишней строгости в бытность главой управы Сергей Викторович замечен не был.

Напомним, ранее руководившая департаментом Галина Абричкина покинула должность в середине мая, вернувшись в банковскую сферу, откуда она и пришла в правительство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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