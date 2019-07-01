2019-07-01T12:30:14+03:00
Общество

Воронежский театр кукол ждет капитальный ремонт

Чиновники объявили конкурс на разработку проекта работ
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото Татьяны Подъяблонскойфото Татьяны ПодъяблонскойФото: из архива «КП»
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Областной бюджет готов выделить на разработку проекта капитального ремонта здания театра кукол «Шут» в Воронеже 4 миллиона рублей. Такая сумма значится в документах на аукцион, опубликованный на портале госзакупок. Сами торги пройдут 7 августа.

Здание театра построено в 1984 году на базе исторического дома, расположенного на Большой Дворянской. С тех пор оно ни разу капитально не ремонтировалось. По условиям контракта подрядчик должен будет провести обследование конструкций и выдать рекомендации по проведению работ. Кроме того потребуется модернизировать устаревшие системы элетроснабжения, водопровода, отопления, вентиляции, сетей связи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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