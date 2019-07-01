2019-07-01T12:11:08+03:00
Общество

Первый заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк Александр Ведяхин встретился с губернатором Воронежской области Александром Гусевым

В Воронеж с рабочим визитом прибыла делегация руководителей ПАО Сбербанк
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В рамках поездки состоялась встреча с губернатором Воронежской области Александром Гусевым. В ней также приняли участие и.о. Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Александр Исаенко и управляющий Головным отделением по Воронежской области ПАО Сбербанк Денис Скребец. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы цифровизации региона и развитие двусторонних отношений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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