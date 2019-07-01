На воронежской трассе сразу три машины переехали пешехода

СЕГОДНЯ 10:44 2019-07-01T10:44:02+03:00

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Жуткое ДТП произошло в два часа ночи 1 июля на 579 километре автодороги «Дон». Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области, сразу три автомобиля переехали идущего по крайней правой полосе дороги пешехода – 19-летнюю жительницу Архангельской области. Первым, по предварительным данным полиции, наезд совершил 26-летний житель Краснодарского края, двигавшийся на «Митсубиси Лансер», затем на пешехода наехал «КИА Рио», которым управлял 53-летний житель Ленинградской области, и последним - «Хендай Элантра» под управлением 40-летнего москвича. Скорее всего, водители не заметили в темноте пешехода, идущего по проезжей части дороги.

От полученных травм девушка умерла на месте. В причинах и обстоятельствах ДТП разбираются полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU