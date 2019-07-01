В Воронеже ожидается запредельный рост тарифов
Накануне очередного повышения тарифов на коммунальные услуги, которое бывает в июле, Институт проблем естественных монополий оценил уровни роста цен. Оказалось, что в 10 из 15 городов-миллионников он превысит установленные на федеральном уровне предельные индексы. Среди этих городов – Воронеж. У нас рост тарифов составит 8,8%. Остальные города выглядят так:
1. Красноярск – превышение на 3,8 п.п. (фактический рост – 8,3%)
2. Волгоград - 3,5 п.п. (7,6%)
3. Ростов-на-Дону – 3,1 п.п. (8,8%)
4. Екатеринбург – 2,9 п.п. (8,6%)
5. Омск – 2,7 п.п. (9,0%)
6. Воронеж – 2,0 п.п. (8,8%)
7. Самара – 1,9 п.п. (5,7%)
8. Челябинск – 1,7 п.п. (5,4%)
9. Казань – 1,0 п.п. (5,7%)
10. Новосибирск – 0,2 п.п. (5,2%)
ИСТОЧНИК KP.RU