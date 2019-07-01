В Воронеже ужесточили контроль за утилизацией жидких отходов

СЕГОДНЯ 08:23 2019-07-01T08:23:26+03:00

Из-за слива отходов производства в канализацию горожане задыхаются от вони Фото: из архива «КП»

Предприятия, занятые в этой сфере, вызвали на совещание в правительство области

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В департаменте природных ресурсов и экологии Воронежской области прошло совещание с участием предприятий, имеющих лицензию на обращение с жидкими отходами. Цель мероприятия: предотвращение возможности попадания в очистные сооружения отходов химического и иного производства, нарушающих работу ЛОС и вызывающих неприятные запахи в городе.

- Организации – перевозчики отходов отчитались о составе и количестве принятых и транспортируемых отходов, наличии специализированных автотранспортных средств перевозящих опасные отходы, в т.ч. оборудованных системой ГЛОНАСС, маршрутах транспортировки. Отдельное внимание было уделено рассмотрению вопросов о конечных пунктах приема отходов, - сообщили в департаменте.

Участникам совещания рекомендовали ужесточить внутренний контроль за соблюдением природоохранных требований при обращении с отходами и представить в департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области информацию об организациях, которым передаются опасные жидкие отходы для дальнейшей обработки и утилизации.

ИСТОЧНИК KP.RU