Воронежец выиграл 50 тысяч рублей в суперблице «Что? Где? Когда?»

30 Июнь 23:04 2019-06-30T23:04:40+03:00

Волк принес воронежцу 50 тысяч рублей. Фото: кадр из мультфильма "Ну, погоди".

Леонид Махин задал вопрос про волка, на который знаток ответить не сумел

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В очередной игре «Что? Где? Когда?» отличился воронежец Леонид Махин. Во втором вопросе суперблица, который выпал знатокам в первом же раунде, он задал непростую задачу: узнать прототипом какого персонажа стал изображенный известным художником хулиган, прошедший без очереди, в которой стоял сам живописец.

Знаток посчитал, что это почтальон Печкин. На самом деле оказалось, что это художник мультфильма «Ну, погоди», и хулиган стал прототипом Волка.

Так телезрители открыли счет, а Леонид Махин стал обладателем 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU