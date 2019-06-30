Воронежец выиграл 50 тысяч рублей в суперблице «Что? Где? Когда?»
Леонид Махин задал вопрос про волка, на который знаток ответить не сумел
Волк принес воронежцу 50 тысяч рублей.Фото: кадр из мультфильма "Ну, погоди".
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В очередной игре «Что? Где? Когда?» отличился воронежец Леонид Махин. Во втором вопросе суперблица, который выпал знатокам в первом же раунде, он задал непростую задачу: узнать прототипом какого персонажа стал изображенный известным художником хулиган, прошедший без очереди, в которой стоял сам живописец.
Знаток посчитал, что это почтальон Печкин. На самом деле оказалось, что это художник мультфильма «Ну, погоди», и хулиган стал прототипом Волка.
Так телезрители открыли счет, а Леонид Махин стал обладателем 50 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU