В Воронеже появятся новые комплексы видеофиксации нарушений ПДД

СЕГОДНЯ 18:37 2019-06-30T18:37:31+03:00

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Губернатор Александр Гусев дал поручение в течение месяца дать предложения по схеме размещения комплексов видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Эти меры, по мнению главы региона, помогут бороться с заторами на улицах города:

– Пока есть финансовая возможность, сейчас нужно посмотреть, где мы могли бы поставить системы контроля нарушений правил дорожного движения, которые препятствуют пропускной способности улиц. Условно – в два ряда останавливаются на остановках, на ключевых критических местах, или выезжают на перекрёсток на запрещённый свет и стоят, не пуская движение с другой стороны.

Основная установка при создании схемы: оптимальное соотношение цены и качества.

ИСТОЧНИК KP.RU