Новая неделя в Воронеже начнется грозами и жарой

СЕГОДНЯ 19:15 2019-06-30T19:15:21+03:00

Изменить размер текста: A A

После довольно прохладных выходных, в первый день июля и новой рабочей недели лето вернется на свои позиции. В понедельник тучи над городом рассеются и температура сразу поднимется до +26. Смена погоды ознаменуется прохождением грозового фронта. 1 и 2 июля в Воронеже возможны дожди и грозы. Причем во вторник станет еще жарче – столбики термометров покажут +29!

В среду, 3 июля, ожидается 27 градусов тепла. В последующие дни недели синоптики обещают вполне комфортные 24 градуса и отсутствие осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU