Новая неделя в Воронеже начнется грозами и жарой
В город возвращается лето
фото Елены ФедяшевойФото: из архива «КП»
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После довольно прохладных выходных, в первый день июля и новой рабочей недели лето вернется на свои позиции. В понедельник тучи над городом рассеются и температура сразу поднимется до +26. Смена погоды ознаменуется прохождением грозового фронта. 1 и 2 июля в Воронеже возможны дожди и грозы. Причем во вторник станет еще жарче – столбики термометров покажут +29!
В среду, 3 июля, ожидается 27 градусов тепла. В последующие дни недели синоптики обещают вполне комфортные 24 градуса и отсутствие осадков.
ИСТОЧНИК KP.RU