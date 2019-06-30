2019-06-30T19:15:21+03:00
Общество

Новая неделя в Воронеже начнется грозами и жарой

В город возвращается лето
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото Елены Федяшевойфото Елены ФедяшевойФото: из архива «КП»
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После довольно прохладных выходных, в первый день июля и новой рабочей недели лето вернется на свои позиции. В понедельник тучи над городом рассеются и температура сразу поднимется до +26. Смена погоды ознаменуется прохождением грозового фронта. 1 и 2 июля в Воронеже возможны дожди и грозы. Причем во вторник станет еще жарче – столбики термометров покажут +29!

В среду, 3 июля, ожидается 27 градусов тепла. В последующие дни недели синоптики обещают вполне комфортные 24 градуса и отсутствие осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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