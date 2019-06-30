2019-06-30T16:20:25+03:00
Общество

Пропавшего в Воронеже пенсионера нашли мертвым

Скорее всего, мужчине внезапно стало плохо
Елена ФЕДЯШЕВА
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77-летнего Владимира Даниленко нашли мертвым у аэродрома «Балтимор». Накануне утром мужчина отправился туда за ягодами. Вечером, когда мужчина не вернулся домой, родные забили тревогу и сообщили в полицию. В ночь на поиски пенсионера отправились добровольцы поискового отряда, но поиски не увенчались успехом.

- Утром в воскресенье тело на аэродроме обнаружил сотрудник полиции, - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области. – При осмотре следов насильственной смерти на нем не обнаружили.

Скорее всего, мужчине стало плохо по дороге в лес, а того, кто бы мог ему помочь, рядом не оказалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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