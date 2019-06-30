Пропавшего в Воронеже пенсионера нашли мертвым
Скорее всего, мужчине внезапно стало плохо
Изменить размер текста:
77-летнего Владимира Даниленко нашли мертвым у аэродрома «Балтимор». Накануне утром мужчина отправился туда за ягодами. Вечером, когда мужчина не вернулся домой, родные забили тревогу и сообщили в полицию. В ночь на поиски пенсионера отправились добровольцы поискового отряда, но поиски не увенчались успехом.
- Утром в воскресенье тело на аэродроме обнаружил сотрудник полиции, - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области. – При осмотре следов насильственной смерти на нем не обнаружили.
Скорее всего, мужчине стало плохо по дороге в лес, а того, кто бы мог ему помочь, рядом не оказалось.
ИСТОЧНИК KP.RU