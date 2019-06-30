2019-06-30T14:34:26+03:00
Происшествия

Жители Воронежской области закатали в банки марихуану

"Консервы" предназначались для продажи
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта ГУ МВД по Воронежской областифото с сайта ГУ МВД по Воронежской области
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В Нововоронеже женщина 34 лет и мужчина 63 лет организовали производство конопли. Наркотическое средство они выращивали на своем участке с целью дальнейшей продажи.

Во время обыска в их дома нашли пять килограммов марихуаны, расфасованной в стеклянные банки с крышками для дальнейшей продажи.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Подозреваемых заключили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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