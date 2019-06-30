Жители Левобережного района Воронежа остались без воды

СЕГОДНЯ 13:14 2019-06-30T13:14:21+03:00

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Жители переулка Гвардейский воскресным утром 30 июня не смогли умыться и почистить зубы: вода в кранах пропала самым неожиданным образом. Позже горожане выяснили, что причина неприятности в аварии на водопроводе. Жителей пообещали обеспечить привозной технической водой, однако цистерна пока задерживается.

- По телефонам никто не может ничего сказать внятного, - жалуются жители. – Мало того, что со 2 июля горячую воду отключат по графику, так тут ещё и в выходные…

Как рассказали в пресс-службе водоканала, к ликвидации аварии приступили в 9 часов утра и обещают завершить работы в течение ближайших двух часов.

ИСТОЧНИК KP.RU