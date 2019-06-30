2019-06-30T13:14:21+03:00
Общество

Жители Левобережного района Воронежа остались без воды

Краны пересохли с утра воскресенья из-за аварии на водопроводе
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Воду обещают вернуть в течение двух часовВоду обещают вернуть в течение двух часовФото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

Жители переулка Гвардейский воскресным утром 30 июня не смогли умыться и почистить зубы: вода в кранах пропала самым неожиданным образом. Позже горожане выяснили, что причина неприятности в аварии на водопроводе. Жителей пообещали обеспечить привозной технической водой, однако цистерна пока задерживается.

- По телефонам никто не может ничего сказать внятного, - жалуются жители. – Мало того, что со 2 июля горячую воду отключат по графику, так тут ещё и в выходные…

Как рассказали в пресс-службе водоканала, к ликвидации аварии приступили в 9 часов утра и обещают завершить работы в течение ближайших двух часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Воронежской области закатали в банки марихуану
Жительница Воронежа на продаже гаража потеряла 115 тысяч рублей
В пяти районах Воронежской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность
Воронежский пенсионер ушел в лес и пропал
В Воронеже утвердили проект застройки квартала в районе Солнечной и проспекта Труда
Нелепое ДТП с участием четырех автомобилей случилось на парковке в Воронеже
На битву воронежского «Факела» с командой Сергея Игнашевича можно посмотреть за 180 рублей
На ярмарку-выставку в Дивногорье воронежцев отвезут дополнительные электрички
Воронежский «Факел» подписал контракты с воспитанниками московских «Спартака» и «Локомотива»
В Воронеже в одном из супермаркетов устроили стрельбу
Воронежская Военно-воздушная академия выпустила рекордное количество офицеров
В Воронеже общегородской выпускной проведут и в 2020 году
В Воронеже разыскивают 64-летнего мужчину с травмой головы
В Воронеже с поличным поймали сбытчика героина
В воронежский «Факел» пришел нападающий из московского «Динамо»
В Воронеже пенсионерка сбежала от мошенницы и не поддалась на ее уловки
Общегородской выпускной в Воронеже 2019: праздник в фото
В Воронеже поймали утащившего из супермаркета бутылку элитного алкоголя мужчину
В Воронежской области мужчина вырастил у себя во дворе 92 куста конопли
В Воронежской области чиновники незаконно сдали в аренду на 25 лет участок с озером
В Воронежской области «ВАЗ» врезался в дерево: водитель погиб
В Воронеже на видео попало нападение местных дебоширов на водителя иномарки
На общегородском выпускном в Воронеже выступил Тима Белорусских
Ведущими на первом общегородском выпускном в Воронеже стали Тимур Родригез и Ирина Макарова