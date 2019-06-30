Под Воронежем фермер-арендатор пользуется землей без договора и оплаты

СЕГОДНЯ 17:30 2019-06-30T17:30:23+03:00

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Жительнице Воронежа в наследство от отца достался участок в Верхнехавском районе, который 10 лет назад родителем был сдан в аренду местному фермеру. По условиям договора, первые пять лет предприниматель расплачивался с мужчиной сельхозпродукцией, а затем – деньгами. Полтора года назад владелец умер, две его дочери оформили землю на себя. Кроме того, 1 апреля истек срок аренды. Однако фермер отказался переоформить договор аренды и платить за использование участка.

Наследница несколько раз направляла в адрес фермера уведомления с просьбой либо заключить договор, либо освободить участок, но ответа не получила.

Тогда женщина обратилась в прокуратуру. Однако там ответили, что не имеют права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность организации и посоветовали решать спор в судебном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU