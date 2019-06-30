Жительница Воронежа на продаже гаража потеряла 115 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:02 2019-06-30T12:02:11+03:00

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Мошенники в погоне за деньгами жителей Воронежской области все совершенствуют способы развода. В субботу они «заработали» свыше 200 тысяч рублей. Больше всех пострадала 34-летняя жительница Воронежа, которая дала в интернете сообщение о продаже гаража. На него откликнулся мужчина. Он предложил перевести деньги – 90 тысяч – на карту продавцу и спросил ее номер.

- Но через некоторое время сообщил, что по ошибке перевел сумму в размере 90 тысяч рублей на кредитную карту потерпевшей, а не на дебетовую и попросил вернуть денежные средства обратно. Потерпевшую не смутило, что злоумышленник не знал номер кредитной карты, и перевела мошеннику сумму в размере 115200 рублей, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Полицейские возбудили уголовное дело и ищут мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU