2019-06-30T12:02:11+03:00
Происшествия

Жительница Воронежа на продаже гаража потеряла 115 тысяч рублей

Женщина попалась на удочку мошенника
Елена ФЕДЯШЕВА
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Женщина поплатилась за доверчивостьЖенщина поплатилась за доверчивостьФото: из архива «КП»
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Мошенники в погоне за деньгами жителей Воронежской области все совершенствуют способы развода. В субботу они «заработали» свыше 200 тысяч рублей. Больше всех пострадала 34-летняя жительница Воронежа, которая дала в интернете сообщение о продаже гаража. На него откликнулся мужчина. Он предложил перевести деньги – 90 тысяч – на карту продавцу и спросил ее номер.

- Но через некоторое время сообщил, что по ошибке перевел сумму в размере 90 тысяч рублей на кредитную карту потерпевшей, а не на дебетовую и попросил вернуть денежные средства обратно. Потерпевшую не смутило, что злоумышленник не знал номер кредитной карты, и перевела мошеннику сумму в размере 115200 рублей, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Полицейские возбудили уголовное дело и ищут мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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