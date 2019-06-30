2019-06-30T10:10:18+03:00
Общество

Воронежский пенсионер ушел в лес и пропал

Поисковики собирают добровольцев на выезд
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото со страницы сообщества " Поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж" соцсети "Вконтакте"фото со страницы сообщества " Поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж" соцсети "Вконтакте"
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В Воронеже пропал без вести 77-летний Владимир Савич Даниленко. 29 июня он отправился в лес, но домой не вернулся. Родные сообщили об исчезновении пенсионера в полицию.

Приметы пропавшего: рост 170 см, среднее телосложение, седые волосы, глаза голубые.

Был одет: футболка комуфляжной расцветки, серый жилет, светло-серые брюки, темно-серые туфли, панамка песочного цвета. С собой имел клетчатую темно-синюю хозяйственную сумку.

Если вы что-то знаете о месте нахождении Владимира Даниленко, сообщите по телефонам 8-800-700-54-52 или 112. Кроме того поисковики ищут добровольцев для выезда на место.

ИСТОЧНИК KP.RU

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