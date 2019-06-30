В пяти районах Воронежской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность

СЕГОДНЯ 11:26 2019-06-30T11:26:08+03:00

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Несмотря на похолодание, существенных осадков в Воронежской области не выпало. В пяти районах области (Богучарском, Кантемировском, Верхнемамонском, Россошанском и Петропавловском) по-прежнему наблюдается самый высокий, пятый класс пожарной опасности. На территории 19 районов и городов – четвертый класс.

На днях пожарные, чиновники и добровольцы вышли в рейд для проверки соблюдения требований особого противопожарного режима. 112 групп в составе 213 человек проинспектировали леса и населенные пункты, провели 749 подворовых обходов. Итогом рейда стали четыре протокола, составленные на нарушителей в Рамонском, Бутурлиновском, Хохольском и Подгоренском районах области.

ИСТОЧНИК KP.RU