2019-06-30T11:26:08+03:00
Общество

В пяти районах Воронежской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность

Пожарные патрулируют леса и населенные пункты
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Несмотря на похолодание, существенных осадков в Воронежской области не выпало. В пяти районах области (Богучарском, Кантемировском, Верхнемамонском, Россошанском и Петропавловском) по-прежнему наблюдается самый высокий, пятый класс пожарной опасности. На территории 19 районов и городов – четвертый класс.

На днях пожарные, чиновники и добровольцы вышли в рейд для проверки соблюдения требований особого противопожарного режима. 112 групп в составе 213 человек проинспектировали леса и населенные пункты, провели 749 подворовых обходов. Итогом рейда стали четыре протокола, составленные на нарушителей в Рамонском, Бутурлиновском, Хохольском и Подгоренском районах области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Воронежской области закатали в банки марихуану
Жители Левобережного района Воронежа остались без воды
Жительница Воронежа на продаже гаража потеряла 115 тысяч рублей
Воронежский пенсионер ушел в лес и пропал
В Воронеже утвердили проект застройки квартала в районе Солнечной и проспекта Труда
Нелепое ДТП с участием четырех автомобилей случилось на парковке в Воронеже
На битву воронежского «Факела» с командой Сергея Игнашевича можно посмотреть за 180 рублей
На ярмарку-выставку в Дивногорье воронежцев отвезут дополнительные электрички
Воронежский «Факел» подписал контракты с воспитанниками московских «Спартака» и «Локомотива»
В Воронеже в одном из супермаркетов устроили стрельбу
Воронежская Военно-воздушная академия выпустила рекордное количество офицеров
В Воронеже общегородской выпускной проведут и в 2020 году
В Воронеже разыскивают 64-летнего мужчину с травмой головы
В Воронеже с поличным поймали сбытчика героина
В воронежский «Факел» пришел нападающий из московского «Динамо»
В Воронеже пенсионерка сбежала от мошенницы и не поддалась на ее уловки
Общегородской выпускной в Воронеже 2019: праздник в фото
В Воронеже поймали утащившего из супермаркета бутылку элитного алкоголя мужчину
В Воронежской области мужчина вырастил у себя во дворе 92 куста конопли
В Воронежской области чиновники незаконно сдали в аренду на 25 лет участок с озером
В Воронежской области «ВАЗ» врезался в дерево: водитель погиб
В Воронеже на видео попало нападение местных дебоширов на водителя иномарки
На общегородском выпускном в Воронеже выступил Тима Белорусских
Ведущими на первом общегородском выпускном в Воронеже стали Тимур Родригез и Ирина Макарова