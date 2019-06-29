Нелепое ДТП с участием четырех автомобилей случилось на парковке в Воронеже
В Воронеже на парковке многоэтажного дома на улице Димитрова случилось нелепое ДТП. Там столкнулись сразу четыре автомобиля, три из которых были без водителей. Об этом в соцсетях сообщили местные жители. Момент аварии попал на запись камер видеонаблюдения, ее горожане опубликовали в популярной группе. Посмотреть ролик можно по ссылке.
На кадрах видно, как в ряд припаркованных машин неожиданно врезается легковушка. Водитель таранит один из автомобилей, тот цепляется за стоящий следом, и так по цепочке. Всего пострадало не меньше четырех авто.
В комментариях воронежцы пришли к выводу, что виновник скорее всего перепутал педали. Была ли за рулем девушка, остается загадкой.
А вы как думаете, что спровоцировало аварию?
ИСТОЧНИК KP.RU