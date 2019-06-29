На битву воронежского «Факела» с командой Сергея Игнашевича можно посмотреть за 180 рублей
«Факел» утвердил цены на билеты и абонементы на новый сезон. Они стали ниже по сравнению с весенней частью сезона.
Цены на билеты:
Центральная трибуна, 1,2,6,7 сектора – 200 рублей;
Центральная трибуна, 3,4,5 сектора – 250 рублей;
Восточная трибуна – 180 рублей;
Южная трибуна, 1,2,4,5 сектора – 130 рублей;
Южная трибуна, 3 сектор (фанатский) – 100 рублей;
Северная трибуна, 3 сектор (гостевой) – 100 рублей.
Владельцы абонементов получат скидку 20 процентов по сравнению с общей стоимостью билетов на все домашние матчи. К тому же они получат возможность бесплатно проходить на все матчи Кубка, которые состоятся в Воронеже.
Цены на абонементы:
Центральная трибуна, 2,6,7 сектора – 3000 рублей;
Центральная трибуна, 3,4,5 сектора – 3800 рублей;
Восточная трибуна – 2700 рублей.
Купить абонементы можно с 1 июля в рабочие дни с 10.00 до 16.00 в офисе ФК «Факел»: ул. Студенческая, дом № 33.
Выбирая билеты и абонементы, удобно пользоваться этой схемой стадиона.Фото: с сайта ФК "Факел"
Напомним, уже в первом матче нового сезона 7 июля в Воронеже «Факел» встречается с московским «Торпедо». Зрители получат возможность посмотреть на недавнего лидера нашей команды Игоря Лебеденко, который в межсезонье перешел в состав столичной команды. Не менее любопытно будет понаблюдать за первым официальным матчем легендарного защитника ЦСКА, а теперь главного тренера «Торпедо» Сергея Игнашевича.
ИСТОЧНИК KP.RU