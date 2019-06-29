На битву воронежского «Факела» с командой Сергея Игнашевича можно посмотреть за 180 рублей

СЕГОДНЯ 19:37 2019-06-29T19:38:05+03:00

Абонементы на домашние матчи "Факела" можно будет купить с 1 июля. Фото: с сайта ФК "Факел"

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«Факел» утвердил цены на билеты и абонементы на новый сезон. Они стали ниже по сравнению с весенней частью сезона.

Цены на билеты:

Центральная трибуна, 1,2,6,7 сектора – 200 рублей;

Центральная трибуна, 3,4,5 сектора – 250 рублей;

Восточная трибуна – 180 рублей;

Южная трибуна, 1,2,4,5 сектора – 130 рублей;

Южная трибуна, 3 сектор (фанатский) – 100 рублей;

Северная трибуна, 3 сектор (гостевой) – 100 рублей.

Владельцы абонементов получат скидку 20 процентов по сравнению с общей стоимостью билетов на все домашние матчи. К тому же они получат возможность бесплатно проходить на все матчи Кубка, которые состоятся в Воронеже.

Цены на абонементы:

Центральная трибуна, 2,6,7 сектора – 3000 рублей;

Центральная трибуна, 3,4,5 сектора – 3800 рублей;

Восточная трибуна – 2700 рублей.

Купить абонементы можно с 1 июля в рабочие дни с 10.00 до 16.00 в офисе ФК «Факел»: ул. Студенческая, дом № 33.

Выбирая билеты и абонементы, удобно пользоваться этой схемой стадиона.Фото: с сайта ФК "Факел"

Напомним, уже в первом матче нового сезона 7 июля в Воронеже «Факел» встречается с московским «Торпедо». Зрители получат возможность посмотреть на недавнего лидера нашей команды Игоря Лебеденко, который в межсезонье перешел в состав столичной команды. Не менее любопытно будет понаблюдать за первым официальным матчем легендарного защитника ЦСКА, а теперь главного тренера «Торпедо» Сергея Игнашевича.

ИСТОЧНИК KP.RU