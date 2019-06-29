2019-06-29T19:03:32+03:00
Спорт

Воронежский «Факел» подписал контракты с воспитанниками московских «Спартака» и «Локомотива»

В команду пришли Александр Черевко и Владислав Мастерной [фото]
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Александр Черевко.Александр Черевко.Фото: с сайта ФК "Факел"
Изменить размер текста:

«Факел» оформил соглашения еще с двумя новичками. Оба они - полузащитники.

31-летний Александр Черевко родился в украинском Херсоне, он - воспитанник школы московского «Локомотива». Рост - 170 сантиметров, вес - 67 килограммов. Три последних сезона он играл в команде «СКА-Хабаровск». Провел пять матчей в составе молодежной сборной России до 19 лет. До прихода в дальневосточную команду играл за питерское «Динамо», «Нижний Новгород» и «Томь».

Опыт Черевко должен помочь молодым новобранцам "Факела". Фото: с сайта ФК "Факел"

Опыт Черевко должен помочь молодым новобранцам "Факела".Фото: с сайта ФК "Факел"

23-летний Владислав Мастерной – уроженец Пскова, воспитанник академии московского «Спартака» имени Федора Черенкова. Рост - 179 сантиметров, вес - 70 килограммов.

Владисла Мастерной. Фото: с сайта ФК "Факел"

Владисла Мастерной.Фото: с сайта ФК "Факел"

Владислав провел пять матчей в составе молодежной сборной России до 18 лет и еще девять – за сборную до 19 лет. Играл в дубле московского «Спартака», курском «Авангарде», «Армавире», последний сезон провел в родном «Пскове».

Мастерной попробует показать, что он не зря занимался в школе московского "Спартака". Фото: с сайта ФК "Факел"

Мастерной попробует показать, что он не зря занимался в школе московского "Спартака".Фото: с сайта ФК "Факел"

«Факел» наконец-то набрал игроков для основы, есть кому выйти в стартовом матче первенства ФНЛ с московским «Торпедо» (напомним, он пройдет в Воронеже 7 июля). Сейчас состав команды выглядит так:

вратари Станислав Бучнев, Дмитрий Кортнев (травмирован)

защитники Михаил Смирнов, Игорь Хайманов

полузащитники Роман Воробьев, Артур Рябокобыленко, Олег Дмитриев, Илья Мазуров, Вадим Черный, Александр Черевко, Владислав Мастерной

нападающие Иван Хлебородов, Иван Пухов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На битву воронежского «Факела» с командой Сергея Игнашевича можно посмотреть за 180 рублей
На ярмарку-выставку в Дивногорье воронежцев отвезут дополнительные электрички
В Воронеже в одном из супермаркетов устроили стрельбу
Воронежская Военно-воздушная академия выпустила рекордное количество офицеров
В Воронеже общегородской выпускной проведут и в 2020 году
В Воронеже разыскивают 64-летнего мужчину с травмой головы
В Воронеже с поличным поймали сбытчика героина
В воронежский «Факел» пришел нападающий из московского «Динамо»
В Воронеже пенсионерка сбежала от мошенницы и не поддалась на ее уловки
Общегородской выпускной в Воронеже 2019: праздник в фото
В Воронеже поймали утащившего из супермаркета бутылку элитного алкоголя мужчину
В Воронежской области мужчина вырастил у себя во дворе 92 куста конопли
В Воронежской области чиновники незаконно сдали в аренду на 25 лет участок с озером
В Воронежской области «ВАЗ» врезался в дерево: водитель погиб
В Воронеже на видео попало нападение местных дебоширов на водителя иномарки
На общегородском выпускном в Воронеже выступил Тима Белорусских
Ведущими на первом общегородском выпускном в Воронеже стали Тимур Родригез и Ирина Макарова