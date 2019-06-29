Воронежский «Факел» подписал контракты с воспитанниками московских «Спартака» и «Локомотива»

СЕГОДНЯ 19:01 2019-06-29T19:03:32+03:00

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«Факел» оформил соглашения еще с двумя новичками. Оба они - полузащитники.

31-летний Александр Черевко родился в украинском Херсоне, он - воспитанник школы московского «Локомотива». Рост - 170 сантиметров, вес - 67 килограммов. Три последних сезона он играл в команде «СКА-Хабаровск». Провел пять матчей в составе молодежной сборной России до 19 лет. До прихода в дальневосточную команду играл за питерское «Динамо», «Нижний Новгород» и «Томь».

Опыт Черевко должен помочь молодым новобранцам "Факела".Фото: с сайта ФК "Факел"

23-летний Владислав Мастерной – уроженец Пскова, воспитанник академии московского «Спартака» имени Федора Черенкова. Рост - 179 сантиметров, вес - 70 килограммов.

Владислав провел пять матчей в составе молодежной сборной России до 18 лет и еще девять – за сборную до 19 лет. Играл в дубле московского «Спартака», курском «Авангарде», «Армавире», последний сезон провел в родном «Пскове».

Мастерной попробует показать, что он не зря занимался в школе московского "Спартака".Фото: с сайта ФК "Факел"

«Факел» наконец-то набрал игроков для основы, есть кому выйти в стартовом матче первенства ФНЛ с московским «Торпедо» (напомним, он пройдет в Воронеже 7 июля). Сейчас состав команды выглядит так:

вратари Станислав Бучнев, Дмитрий Кортнев (травмирован)

защитники Михаил Смирнов, Игорь Хайманов

полузащитники Роман Воробьев, Артур Рябокобыленко, Олег Дмитриев, Илья Мазуров, Вадим Черный, Александр Черевко, Владислав Мастерной

нападающие Иван Хлебородов, Иван Пухов.

ИСТОЧНИК KP.RU