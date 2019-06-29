На ярмарку-выставку в Дивногорье воронежцев отвезут дополнительные электрички

СЕГОДНЯ 19:06 2019-06-29T19:06:28+03:00

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В Дивногорье два дня будут курсировать дополнительные электрички. Об этом сообщили в пресс-службе ППК «Черноземье».

Поезда добавят из-за православной выставки-ярмарки, посвященной празднованию Дивногорской (Сицилийской) иконе Божией Матери. Мероприятие пройдет 13 и 14 июля на территории Свято-Успенского Дивногорского мужского монастыря.

В это время все желающие смогут посетить три храма, в том числе пещерный, осмотреть музейную экспозицию, посвященную войне. Для гостей организуют катания на лошадях, разнообразные тематические мастер-классы, обучение навыкам искусства. колокольного звона, выступления детских православных коллективов и другие мероприятия.

Так, для удобства пассажиров в это время запустят электрички «Воронеж 1 – Копанище – Воронеж 1». Из Воронежа в Дивногорье поезд отправятся в 09.10 и прибудут в 11.30, обратная электричка отправится в 16.05 и приедет на вокзал Воронеж-1 в 18.18.

ИСТОЧНИК KP.RU