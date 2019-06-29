Воронежская Военно-воздушная академия выпустила рекордное количество офицеров
В Воронеже прошел выпускной курсантов Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства в субботу, 29 июня.
Торжественный выпуск традиционно прошел на площади Ленина. В этом году дипломы получило рекордное количество офицеров - 1925. Из них российских военнослужащих - 42 адъюнкта, 140 слушателей и 1668 молодых лейтенанта, а также 29 слушателей и 46 курсантов, представляющих вооруженные силы 16 иностранных государств.
Также академия выпустила и рекордное количество отличников. Обладателями дипломов высшего образца стали 238 выпускников, 77 были награждены медалями Минобороны.
Торжественная церемония завершилась плац-концертом – перед выпускниками, членами их семей и почетными гостями выступили вокальные и танцевальные коллективы, а также рота Почетного караула академии.
ИСТОЧНИК KP.RU