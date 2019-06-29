2019-06-29T17:32:36+03:00
Общество

Воронежская Военно-воздушная академия выпустила рекордное количество офицеров

Дипломы вручили 1925 ребятам
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области.Фото: предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области.
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В Воронеже прошел выпускной курсантов Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства в субботу, 29 июня.

Торжественный выпуск традиционно прошел на площади Ленина. В этом году дипломы получило рекордное количество офицеров - 1925. Из них российских военнослужащих - 42 адъюнкта, 140 слушателей и 1668 молодых лейтенанта, а также 29 слушателей и 46 курсантов, представляющих вооруженные силы 16 иностранных государств.

Также академия выпустила и рекордное количество отличников. Обладателями дипломов высшего образца стали 238 выпускников, 77 были награждены медалями Минобороны.

Торжественная церемония завершилась плац-концертом – перед выпускниками, членами их семей и почетными гостями выступили вокальные и танцевальные коллективы, а также рота Почетного караула академии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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