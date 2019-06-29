В Воронеже с поличным поймали сбытчика героина

СЕГОДНЯ 14:52 2019-06-29T14:52:32+03:00

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В Воронеже сотрудники полиции с поличным поймали 23-летнего сбытчика героина. Ранее он уже был судим за кражу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в субботу, 29 июня.

Выяснилось, что мужчина переехал из Аннинского района в Воронеж и арендовал квартиру на улице Семилукской. Там он расфасовывал наркотики.

Накануне в 15.30 на улице Плехановской оперативники задержали подозреваемого, у которого с собой были наркотики. Исследование показало, что это героин, массой 98,80 граммов.

В отделе полиции мужчина пояснил, что добрался до Московской области с помощью сервиса поиска попутчиков. Там он забрал оптовую партию наркотика. В Воронеже наркосбытчик расфасовал вещество и планировал распространять через «закладки», используя месседжер, чтобы сообщать места тайников.

На мужчину возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU