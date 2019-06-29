В воронежский «Факел» пришел нападающий из московского «Динамо»

СЕГОДНЯ 14:07 2019-06-29T14:19:43+03:00

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«Факел» усилил свою линию нападению. Ивану Хлебородову теперь будет не так одиноко. Компанию ему составит 18-летний форвард Иван Пухов. Он уже успел поиграть на международном уровне. Пухов участвовал в матчах юношеской лиги УЕФА, когда играл в составе ЦСКА (он – воспитанник этого клуба). Однако затем армейцы отдали его в «молодежку» московского «Динамо».

Иван Пухов составит компанию в нападении своему тезке Хлебородову.Фото: с сайта ФК "Факел"

Иван Пухов родился 7 декабря 2000 года в городе Иваново. Рост 180 сантиметров, вес 69 килограммов.

На данный момент состав «Факела» выглядит так:

вратари Станислав Бучнев, Дмитрий Кортнев (травмирован)

защитники Михаил Смирнов, Игорь Хайманов

полузащитники Роман Воробьев, Артур Рябокобыленко, Олег Дмитриев, Илья Мазуров, Вадим Черный

нападающие Иван Хлебородов, Иван Пухов.

Пока у «Факела» один вратарь и девять полевых игроков. Еще один, и готова основа на стартовый матч нового первенства ФНЛ с московским «Торпедо», который состоится уже 7 июля в Воронеже. А в запасе могут посидеть футболисты «молодежки». Вот только за результат игры, где за торпедовцев будет выступать бывший лидер «Факела» Игорь Лебеденко, а тренирует эту команду легендарный Сергей Игнашевич, очень тревожно. Попахивает разгромом, и немаленьким.

ИСТОЧНИК KP.RU