В Воронежской области чиновники незаконно сдали в аренду на 25 лет участок с озером

СЕГОДНЯ 10:48 2019-06-29T10:52:18+03:00

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В Рамонском районе участок с озером Стрелецким отдали в аренду на 25 лет. Возвращать землю пришлось через суд после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства накануне.

Прокуратура Воронежской области провела проверку и выяснила, что в 2015 году администрация района сформировала и предоставила в аренду земельный участок площадью более 85 тыс. кв. м. жителю Воронежа из земель сельскохозяйственного использования. Участок находится недалеко от деревни Медовка Рамонского района, где находится озеро Стрелецкое.

Согласно земельному, водному законодательству, озеро Стрелецкое находится в федеральной собственности и является объектом общего пользования, то есть общедоступным водным объектом. Поэтому органы местного самоуправления не наделены полномочиями по распоряжению участками водного фонда, находящимися в федеральной собственности, и не имеет права предоставлять в аренду эту территорию.

Более того, земельные участки под водными объектами не подлежат формированию, а потому земельный участок с находящимся на нем водным объектом не мог быть сформирован и поставлен на государственный кадастровый учет.

Прокуратура Рамонского района обратилась в суд с исковым заявлением о признании незаконным образования земельного участка, договора аренды земельного участка недействительным и истребовании его из чужого незаконного владения. Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU