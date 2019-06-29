2019-06-29T08:47:54+03:00
Общество

В Воронеже на видео попало нападение местных дебоширов на водителя иномарки

Момент засняла уличная камера видеонаблюдения
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот из видео.Фото: скриншот из видео.
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В Воронеже в Сеть попало видео, на котором несколько местных дебоширов пытаются вытащить из машины водителя иномарки и избить его. Инцидент произошел на проспекте Патриотов, 36 «а». Запись выложили в популярной группе в соцсети накануне. Его можно посмотреть по ссылке.

Сначала двое хулиганов попытались разбить водительское стекло. Потом к ним подключились еще несколько парней. Дебоширы били автомобиль ногами, а один из них даже запрыгнул на капот иномарки. Разогнать агрессивных воронежцев попыталась местная жительница, но как только она отошла от места, нападение продолжилось. Остановить дебоширов пытался и другой горожанин, в итоге завязалась драка.

По словам воронежца, опубликовавшего видео, все хулиганы были пьяными. Серьезно пострадал один из участников драки. Его избили, ударили по спине гитарой и сломали два ребра.

В комментариях горожане возмутились такой жестокости и не поняли, почему владелец авто сразу не уехал с места ЧП. Некоторые предположили, что машина была неисправна или закончился бензин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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