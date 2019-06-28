В Воронежской области сократилась смертность в результате ДТП

СЕГОДНЯ 20:52 2019-06-28T20:52:49+03:00

С начала года уже зарегистрировано 990 ДТП Фото: из архива «КП»

Но самих аварий стало даже больше, чем год назад

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По данным регионального управления ГИБДД, с начала этого года на дорогах Воронежской области зарегистрировано 990 ДТП, в которых погибли 110 человек и 1241 получил ранения. По словам начальника Евгения Шаталова, количество аварий выросло по сравнению с прошлогодними показателями на 3,8%, раненых стало больше на 0,3%. Вместе с тем число погибших сократилось на 8,3%.

Самая высокая аварийность в в Воронеже, Грибановском, Панинском, Петропавловском, Подгоренском и Терновском районах.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев предложил ведомству подготовить перечень из пяти – шести основных мероприятий, способных снизить аварийность на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU