2019-06-28T20:31:53+03:00
Общество

Липчан возмутила машина воронежской администрации на «зебре»

Позже выяснилось, что автохам не имеет отношения к правительству нашего региона
Елена ФЕДЯШЕВА
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В Липецке очевидцы сняли на видео белый «Мерседес» с наклейкой «Администрация Воронежской области» на лобовом стекле. Машина была припаркована у торгового центра, прямо ... на пешеходном переходе. Пешеходам то и дело приходилось обходить автохама.

Такое поведение водителя не могло оставить липчан равнодушными. Они выложили видео в сеть, сопроводив его осуждающими комментариями.

Позже выяснилось, что автохам никакого отношения к нашему правительству не имеет.

- Автомобиль, который фигурирует в видеоролике как нарушитель ПДД, не принадлежит структурам правительства Воронежской области, - прокомментировали в пресс-службе правительства Воронежской области. - В автобазе регионального правительства числится автотранспорт с сериями госномеров «ааа» и «воа». Кроме того, наш орган власти называется «Правительство Воронежской области», а не «администрация», как написано на каком-то якобы пропуске, прикрепленном к лобовому стеклу машины.

Администрация Воронежской области возмутила липчан автохамством.vk.com/myregion48

ИСТОЧНИК KP.RU

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