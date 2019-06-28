Сын погибшего при столкновении лодки и гидроцикла: «Друзья отца заставили водителя пойти в полицию»

СЕГОДНЯ 20:25 2019-06-28T20:25:43+03:00

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18-летний Владислав, старший сын погибшего при столкновении лодки и гидроцикла воронежца Андрея, не совсем согласен с тем, что виновник трагедии сам решил прийти к силовикам. Напомним, в среду, 26 июня, 27-летний мужчина пришел в полицию вместе со своим адвокатом.

- Странно слышать, что этот человек сам сдался полицейским. На самом деле, друзья отца несколько дней активно его искали. Они связались с сообществом гидроциклистов, которые знают этого человека. Так и удалось на него выйти. К нему накануне приезжали правоохранители и дали выбор: явка с повинной или задержание. С признанием меньше дадут. Так что можно сказать, этого мужчину заставили пойти в полицию, - рассказывает Владислав.

Сын погибшего также утверждает, что водитель гидроцикла - человек обеспеченный, любитель разного транспорта:

- Вроде бы у него есть и BMW, и снегоход, и мотоцикл и гидроцикл. Работает свадебным ведущим. В общем, известный в городе человек. После того, как мы выяснили его личность, он удалился из всех соцсетей.

Напомним, трагедия в Рамонском районе случилась около десяти вечера 22 июня. На реке Воронеж в Чертовицах гидроцикл наехал на резиновую лодку. Пятеро человек выбрались на берег, тело шестого нашли только на следующий день. У погибшего 32-летнего мужчины осталось пятеро детей. Сейчас родственники Андрея ищут очевидцев. Семья переживает за итоги расследования.

Делом должен заниматься СК на транспорте, но до них еще не дошли материалы из регионального ГУ МВД. Правоохранители же сообщают, что уже передали все материалы. Вероятнее всего водителя гидроцикла привлекут по статье «Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее смерть человека».

ИСТОЧНИК KP.RU