В Воронеже утвердили проект застройки квартала в районе Солнечной и проспекта Труда

СЕГОДНЯ 09:10 2019-06-30T09:11:05+03:00

На месте ветхого жилья возведут три многоэтажки и детский сад

Изменить размер текста: A A

Администрация Воронежа утвердила планировку жилого квартала, расположенного между улицами Солнечная, Утренняя, Вольная, переулком Партизанский и проспектом Труда. На месте этой депрессивной территории появятся три высотки (от 19 до 25 этажей). Общая площадь жилья составит 141 тысячу квадратных метров, это 2076 квартир для 3452 воронежцев.

В микрорайоне будет свой детский садик на 150 малышей, подземный паркинг, способный вместить 660 автомобилей, и два наземных паркинга на 310 и 334 места. Предусмотрены спортивные площадки, а также собственная трансформаторная подстанция. Общая площадь обновленного квартала составит 11,3 гектара.

Застройщиком территории станет «ЖБИ2 - Инвест».

ИСТОЧНИК KP.RU