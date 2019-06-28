Воронежцы начали сбор подписей против подорожания проезда в маршрутках

СЕГОДНЯ 19:06 2019-06-28T19:06:09+03:00

Проезд может подорожать до 27 рублей уже осенью. Фото: из архива «КП»

Петицию поддержали уже двухсот человек

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В четверг, 27 июня, воронежцы создали петицию против повышения стоимости проезда в городском общественном транспорте, которое обещают уже этой осенью. Вместо сегодняшних 17 рублей, цена может вырасти до 27.

В качестве аргументов против подорожания автор петиции указывает недостаточное количество автобусов малой вместимости, хамство водителей, отвратительное состояние подвижного состава, грязные салоны, непродуманные маршруты и многое другое.

В течение суток под документом подписались более двух сотен человек, и количество противников подорожания продолжает расти.

ИСТОЧНИК KP.RU