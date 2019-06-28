2019-06-28T19:06:09+03:00
Общество

Воронежцы начали сбор подписей против подорожания проезда в маршрутках

Петицию поддержали уже двухсот человек
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Проезд может подорожать до 27 рублей уже осенью.Проезд может подорожать до 27 рублей уже осенью.Фото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

В четверг, 27 июня, воронежцы создали петицию против повышения стоимости проезда в городском общественном транспорте, которое обещают уже этой осенью. Вместо сегодняшних 17 рублей, цена может вырасти до 27.

В качестве аргументов против подорожания автор петиции указывает недостаточное количество автобусов малой вместимости, хамство водителей, отвратительное состояние подвижного состава, грязные салоны, непродуманные маршруты и многое другое.

В течение суток под документом подписались более двух сотен человек, и количество противников подорожания продолжает расти.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Липчан возмутила машина воронежской администрации на «зебре»
Сын погибшего при столкновении лодки и гидроцикла: «Друзья отца заставили водителя пойти в полицию»
94 выпускника Воронежского института ФСИН получили лейтенантские погоны
В Воронеже из-за обновления может быть временно недоступна электронная запись к врачу
Руководителем контрольного управления воронежского правительства назначен Михаил Караулов
В Воронеже обследуют деревья на 24-х улицах
В подвале воронежского дома нашли скелет
Житель Воронежской области уехал на заработки и пропал
Финалы воронежской Лиги Чемпионов Бизнеса выиграли автомобилисты, электрики и газовики
Воронежец заплатит 190 тысяч за незаконное подключение к водопроводу
Банк «Открытие» презентовал новый офис в Воронеже
В этом году фестиваль «Город-сад» будет посвящен Году театра
В воронежском парке Дурова прошел День молодежи
В Воронеже мужчина вышел вынести мусор и пропал
В центре Воронежа снова попытаются снести кафе «Губернатор»
На Северном мосту в Воронеже полностью отремонтировали три шва
В Воронеже возбудили уголовное дело после ДТП у цирка, в котором погибла женщина
Родственники погибшего при столкновении лодки и гидроцикла под Воронежем ищут очевидцев