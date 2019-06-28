2019-06-28T18:04:55+03:00
Общество

Руководителем контрольного управления воронежского правительства назначен Михаил Караулов

Ранее он работал в Ярославле
Елена ФЕДЯШЕВА
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Губернатор Воронежской области Александр Гусев с 1 июля 2019 года назначил на высшую должность государственной гражданской службы Воронежской области категории «руководители» руководителя контрольного управления правительства Воронежской области Михаила Вениаминовича Караулова. Соответствующий приказ глава региона подписал 28 июня.

Михаил Караулов окончил Ярославский педагогический институт в 1990 году. Работал руководителем секретариата, а затем советником губернатора Ярославской области. В 2013 году стал руководителем Межрегионального управления Министерства регионального развития РФ по Северо-Западному федерального округу. Занимал должность директора департамента городского хозяйства Ярославля, а затем , до 2017 года, возглавлял Дзержинский район Ярославля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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