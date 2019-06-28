2019-06-28T17:35:50+03:00
Происшествия

В подвале воронежского дома нашли скелет

На останки наткнулись сотрудники УК
Елена ФЕДЯШЕВА
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Тяжелый рабочий день выдался в четверг, 27 июня, у сотрудников управляющей компании, обслуживающей дом на улице Юлюса Янониса. В подвале многоэтажки они наткнулись на останки человека, превратившиеся в скелет. Как долго они там пролежали, загадка. Шокированные коммунальщики вызвали на место полицию и следователей.

Сотрудники СУСК по Воронежской области осмотрели место происшествия и начали проверку с целью выяснения личности покойного и обстоятельств его смерти. По итогам проверки следователи примут процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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