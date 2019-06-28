Житель Воронежской области уехал на заработки и пропал

СЕГОДНЯ 17:13 2019-06-28T17:13:37+03:00

Последний раз что-либо о местонахождении своего сына родители услышали, когда он приезжал забирать документы.

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Пропал 34-летний воронежец Сергей Стадников. Об этом 28 июня заявили в поисковом отряде Лиза Алерт. Мужчину ищут сразу в трех городах: Воронеже, Ростове и Краснодаре. С 10 июня 2019 года его местонахождение неизвестно. Сергей должен был отправиться из Воронежской области на заработки на юг страны. Но почему-то перестал поддерживать связь с родными.

Последний раз что-либо о местонахождении своего сына родители услышали, когда он приезжал забирать документы.

Рост мужчины – 175 см. Он среднего телосложения, волосы русые, а глаза голубые. На момент исчезновения был одет в светлые бриджи, серую футболку и резиновые сланцы.

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ИСТОЧНИК KP.RU