94 выпускника Воронежского института ФСИН получили лейтенантские погоны
Торжественная церемония прошла на плацу вуза
фото с сайта мэрии Воронежа
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27 июня на плацу Воронежского института ФСИН 94 выпускникам торжественно вручили лейтенантские погоны и присвоили специальное звание «лейтенант внутренней службы».
Поздравить молодых офицеров пришли их родные, руководитель управы Левобережного района, начальник УФСИН региона, ветераны.
После поздравительных и напутственных речей выпускники института прошли торжественным маршем под звуки оркестра Управления по конвоированию УФСИН России по Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU