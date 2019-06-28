2019-06-28T19:41:05+03:00
Общество

94 выпускника Воронежского института ФСИН получили лейтенантские погоны

Торжественная церемония прошла на плацу вуза
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
фото с сайта мэрии Воронежафото с сайта мэрии Воронежа
Изменить размер текста:

27 июня на плацу Воронежского института ФСИН 94 выпускникам торжественно вручили лейтенантские погоны и присвоили специальное звание «лейтенант внутренней службы».

Поздравить молодых офицеров пришли их родные, руководитель управы Левобережного района, начальник УФСИН региона, ветераны.

После поздравительных и напутственных речей выпускники института прошли торжественным маршем под звуки оркестра Управления по конвоированию УФСИН России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Липчан возмутила машина воронежской администрации на «зебре»
Сын погибшего при столкновении лодки и гидроцикла: «Друзья отца заставили водителя пойти в полицию»
Воронежцы начали сбор подписей против подорожания проезда в маршрутках
В Воронеже из-за обновления может быть временно недоступна электронная запись к врачу
Руководителем контрольного управления воронежского правительства назначен Михаил Караулов
В Воронеже обследуют деревья на 24-х улицах
В подвале воронежского дома нашли скелет
Житель Воронежской области уехал на заработки и пропал
Финалы воронежской Лиги Чемпионов Бизнеса выиграли автомобилисты, электрики и газовики
Воронежец заплатит 190 тысяч за незаконное подключение к водопроводу
Банк «Открытие» презентовал новый офис в Воронеже
В этом году фестиваль «Город-сад» будет посвящен Году театра
В воронежском парке Дурова прошел День молодежи
В Воронеже мужчина вышел вынести мусор и пропал
В центре Воронежа снова попытаются снести кафе «Губернатор»
На Северном мосту в Воронеже полностью отремонтировали три шва
В Воронеже возбудили уголовное дело после ДТП у цирка, в котором погибла женщина
Родственники погибшего при столкновении лодки и гидроцикла под Воронежем ищут очевидцев